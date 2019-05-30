2019-05-30T15:36:50+03:00
Экономика

Банкет для звезд, которые выступят в Чебоксарах на День защиты детей-2019, обойдется бюджету Чувашии почти в миллион рублей

Праздничный ужин на 200 человек пройдет в ресторане
Алина ГАБДУЛИНА
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Артистов, в том числе, за эти деньги угостят рыбными и мясными деликатесами, благородными сырами, фруктами, соленьями и блинчиками с икрой.Артистов, в том числе, за эти деньги угостят рыбными и мясными деликатесами, благородными сырами, фруктами, соленьями и блинчиками с икрой.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Чувашия готова выделить 981,3 тысячи рублей на «услуги по организации питания и обслуживанию участников благотворительной акции "Стань первым!"».

Напомним, в рамках этого мероприятия, 1 июня - в День защиты детей-2019, в Чебоксарах выступят российские звезды, среди которых группы «Дискотека Авария», «5sta Family», «Мохито» и исполнители Артем Качер, Юля Волкова, Alekseev и Мари Краймбрери.

Согласно техническому заданию, праздничный ужин на 200 человек пройдет в ресторане. Холодные закуски - овощное ассорти, рыбные и мясные деликатесы, благородные сыры, фрукты, соленья, блинчики с икрой - обойдутся в 227,6 тысячи рублей. 200 порций салата «Цезарь» с курицей – 142 тысячи рублей. 20 порций замеченной утки и 10 порций стерляди – 225 тысяч рублей. 200 порций стейка из лосося с овощным рататуем – 256 тысяч рублей. Хачапури, хлебные корзинки, ассорти из десертов будут закуплены на 86,4 тысячи рублей.

Из напитков на банкете будет «Волжанка», клюквенный морс и два вида чая (черный и зеленый).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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