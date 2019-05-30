2019-05-30T17:47:29+03:00
Общество

В Чебоксарах к купальному сезону-2019 подготовили четыре пляжа

В этом году на них появятся табло с указанием даты, времени, температуры воздуха и воды
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Чебоксар.Фото: пресс-служба мэрии Чебоксар.
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В Чебоксарах к купальному сезону подготовили четыре городских пляжа: «Центральный» и № 1 «Афанасьева», каждый из которых имеет площадь 20 тысяч квадратных метров, № 2 «Новосельский» – 10 тысяч квадратных метров, «Левобережный» – 70 квадратных метров.

На всех них прибрежные зоны акватории очищены от мусора и топляков, также там обследовано дно и обновлен песок. Границы плавания обозначены буйками, установлены ограждения зоны купания и выделены зоны для купания детей.

Все пляжи обеспечены плавсредствами и спасательными средствами. Также на них есть биотуалеты, душевые кабинки, кабинки для переодевания, питьевые фонтанчики и установлены камеры видеонаблюдения.

– В этом году на всех пляжах будут установлены информационные табло с указанием даты, времени, температуры воздуха и воды, - сообщили в администрации Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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