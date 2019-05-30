В Марий Эл мужчина украл экскаватор за 1,5 миллиона рублей, чтобы распилить и сдать его на металлолом

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-30T13:59:02+03:00

Вырученные деньги он успел потратить до того, как его задержали

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В Марий Эл задержали 32-летнего уроженца Чувашии, который подозревается в краже экскаватора за 1,5 миллиона рублей. Транспорт он взял в аренду у своего знакомого, но обратно не вернул – распилил и сдал на металлолом.

В марте 2019 в полицию с заявлением обратился владелец экскаватора. Он заявил, что его товарищ вместе с машиной пропал осенью 2018 года.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника и доставили его в отдел полиции, - сообщает пресс-служба МВД Марий Эл

Вырученные за металлолом деньги мужчина, правда, уже успел потратить. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU