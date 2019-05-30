В Татарстане гостиничный комплекс оштрафовали за незаконный сброс сточных вод

СЕГОДНЯ 13:43 2019-05-30T13:43:41+03:00

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В Актанышском районе Татарстана местные жители помогли выявить нарушение земельного законодательства. Они сообщили минэкологии о сбросе сточных вод из гостиничного комплекса.

Экологи обследовали данный участок, отобрали пробы почвы и выявили, что на площади 15 квадратных метров превышена предельно допустимая концентрация химических веществ.

– В отношении юридического лица вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 40 000 рублей по статье «Порча земель», - сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU