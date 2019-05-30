2019-05-30T18:56:00+03:00
Общество

В Чебоксарах должник по алиментам пытался напугать приставов собакой

Мужчина много лет скрывался, но попался, когда решил ненадолго вернуться в город
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УФССП ЧувашииФото: УФССП Чувашии
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42-летний уроженец Чебоксар много лет не выплачивал алиментов на своего сына и скрывался от приставов. В 2015 году он был объявлен в исполнительный розыск.

- В ходе проведенных мероприятий было установлено, что гражданин Г. временно проживает в другом городе и редко приезжает в Чебоксары. Кроме того, согласно ответа, полученного из ГИБДД, должнику на праве собственности принадлежит автомобиль BMW 3, - сообщает пресс-служба УФССП Чувашии.

Попался должник 29 мая, когда ненадолго вернулся в родной город. Его иномарка была замечена на проспекте Тракторостроителей. Однако был мужчина не один, а с собакой. Ей он и попытался напугать судебных приставов, чтобы они оставили его в покое. Но несмотря на это, мужчина все же был доставлен в управление, где на него составили протокол об административном правонарушении.

Должнику назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов. Его автомобиль эвакуирован на спецстоянку. У мужчины есть 10 дней для погашения около 800 тысяч рублей по накопившимся алиментам, иначе его BMW 3 в счет этой суммы уйдет с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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