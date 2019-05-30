В эту пятницу в шесть районов Казани оставят без света

СЕГОДНЯ 12:52 2019-05-30T12:52:57+03:00

Отключать в основном начнут с 8.00. Фото: Мария ЛЕНЦ

Отключения связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях

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Так, 31 мая с 8.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе: ул.Айдарова, 4, ул.Белинского, 2, 4, 4а, 6, ул.Беломорская, 8/18, ул.Блочная, 1-21, ул.Годовикова, 21, 23, 25, 27, 29, ул.Индустриальная, 5, 7, ул.Кольцевая, 2-10, 12, 14, 16, 18, ул.Копылова, 9, ул.Лечебная, 10, 12,14, ул.Лукина, 2, 8, 12, 14, 16, 24, 24а, 26, 41, 43, 45, 47, 53, 55, ул.Максимова, 4-22, 40, Молодежный переулок, 2, 6, ул.Молодежная, 11, 14, 16, 18, ул.Пржевальского, 2, ул.Социалистическая, 2-4, 8, ул.Чапаева, 16, 20/19, ул.Челюскина, 24, 26.

С 9.00 до 17.00 обесточат дома в Вахитовском районе по адресам: ул.Бутлерова, 45, ул.Муштари, 13а, ул.Толстого, 1, 5/28.

А с 8.00 до 20.00 электричество отключат в поселке Куземетьево Кировского района: ул.Куземетьевская, 46, 46а, 48, 50, 50а, 50б, 50г, 50д, 50е, 50ж, 50л, 51, 51а, 52, 58, 59, 60, 60б, 60в, 60г, 60д, 60е, 60ж, 60з, 61, 61а, 62, 62а, 63, 63а, 64, 65, 66а, 67, 67а, 68, 70, 70а, 70б, 70в, ул.Куземетьевская 1-я, 1, 2-5, 7, 9-14, ул.Куземетьевская 2-я, 15-20, 22-27, 29, 30, ул.Куземетьевская 3-я, 31-34, 34а, 35, 36, 37, 39-45, 49, ул.Куземетьевская 4-я, 1а, 3, 4л, 5, 7-13, 16, 20, 31, 50, 51, 52.

Также в это время свет пропадет в поселке Займище: ул.Береговая, 2, 2а, 3а, 3в, 4, 8, 9а, 9б, 9г, 10, 13-15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19-21, 21а, 22-24, 24б, 24в, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28а, 29, 31, 31а, 31б, 32, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 41в, 43, 45-47, 47а, Займищенский переулок, 2-5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, ул.Займищенская, 54, ул.Майкопская, 1-7, 7а, 8, 9, 9а, 10-16, 16а, 17-23, 25-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, ул.Садовая, 1-21, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 32, 35, 37-42, 43, 46, 48-50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 58а, 59, 60, ул.Торговая, 12.

С 8.00 до 20.00 в Московском районе обесточат дом №8 по ул.Серова.

В свою очередь с 8.00 до 17.00 в Ново-Савиновском районе света не будет по адресам: ул.Адоратского, 23, ул.Лаврентьева 10.

С 8.00 до 17.00 он пропадет в домах Приволжского района в частном секторе по ул.Бригадная, Оренбургскому проезду, и в СНТ «Дружба», а также в жилых домах по проспекту Победы, 18, 22, 24, 18 корп.1, 20 корп.1.

В этот же время без электричества оставят дома частного сектора поселка Мирный по улицам Давликеевская 5-я, Новосельская 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 12-я, Поперечно-Давликеевская.

А с 8.00 до 18.00 обесточат садоводческие некоммерческие товарищества поселка Победилово: «Волга», «Дулкын», «Залив», «Ивушка», «Идел», «Наука», «Победа», «Поиск», «Роса».

ИСТОЧНИК KP.RU