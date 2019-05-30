2019-05-30T12:48:16+03:00
Происшествия

В Чебоксарах школьник велосипедист попал под колеса легковушки

14-летний парень получил ушибы, ему оказали медпомощь и отпустили домой
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: НА-СВЯЗИ.ruФото: НА-СВЯЗИ.ru
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В среду, 29 мая, на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах произошла авария с участием легковушки и велосипеда. В 20:20 в районе больничного комплекса «Гранта» сбила 14-летнего мальчика, который ехал на велосипеде по "зебре".

В результате наезда подросток получил ушибы, ему оказали медпомощь и отпустили домой.

По информации ГИБДД Чувашии, 57-летняя женщина-водитель «Гранты» двигалась на красный сигнал светофора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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