В Чебоксарах школьник велосипедист попал под колеса легковушки

СЕГОДНЯ 12:48 2019-05-30T12:48:16+03:00

14-летний парень получил ушибы, ему оказали медпомощь и отпустили домой

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В среду, 29 мая, на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах произошла авария с участием легковушки и велосипеда. В 20:20 в районе больничного комплекса «Гранта» сбила 14-летнего мальчика, который ехал на велосипеде по "зебре".

В результате наезда подросток получил ушибы, ему оказали медпомощь и отпустили домой.

По информации ГИБДД Чувашии, 57-летняя женщина-водитель «Гранты» двигалась на красный сигнал светофора.

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ИСТОЧНИК KP.RU