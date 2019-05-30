В Чебоксарах школьник велосипедист попал под колеса легковушки
14-летний парень получил ушибы, ему оказали медпомощь и отпустили домой
Фото: НА-СВЯЗИ.ru
Изменить размер текста:
В среду, 29 мая, на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах произошла авария с участием легковушки и велосипеда. В 20:20 в районе больничного комплекса «Гранта» сбила 14-летнего мальчика, который ехал на велосипеде по "зебре".
В результате наезда подросток получил ушибы, ему оказали медпомощь и отпустили домой.
По информации ГИБДД Чувашии, 57-летняя женщина-водитель «Гранты» двигалась на красный сигнал светофора.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»