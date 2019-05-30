«Зачем эти люди учились в архитектурном?»: Жена председателя правления Машиностроительного кластера Татарстана раскритиковала дома в Набережных Челнах

СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-30T13:15:34+03:00

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Жена председателя правления Машиностроительного кластера Татарстана Наталья Майрова побывала в Набережных Челнах и осталась недовольна местными домами. Пост полный негодования она опубликовала на своей соцстранице.

В первую очередь, Майорову возмутил «дизайн» набережночелнинских многоэтажек. В частности, речь идет о «веселеньких расцветках» балконов.

- Первый раз было несколько лет назад, когда я увидела начало этих дизайнерских «реконструкций» Набережных Челнов и что спровоцировало достаточно бурную беседу с тогдашним главным архитектором Города. После беседы, я поняла, что вряд ли что изменится, ведь деньги надо освоить, и к тому же видимо кто-то пролоббировал использование профлистов веселеньких расцветок на балконы! Главный архитектор уже не работает, но веселая реконструкция продолжается! Зачем эти люди учились в архитектурном? – спрашивает Наталья.

Фото: Наталья Майорова

Дальше женщина перешла к описанию подъездов.

- Сегодня я приезжаю к родительскому дому... Сюрпрайз! Интересно, а они знают, например, что сейчас есть компании, которые производят входные двери для вторичного жилья и можно эти страшные подъезды привезти в более приличный вид! И ничего, что на цоколе половина плитки отвалилась, ее можно просто замазать! Крыльцо разваливается, ступени покосились - не беда! Цветные узоры отвлекут от этой ущербности! Т.е. простые люди не заслужили, чтобы хотя бы просто сделать аккуратно, а не налепить кавказский хребет! – негодует Наталья.

Фото: Наталья Майорова

Отметила она и «озеленение» татарстанского автограда.

- Деревья вырубили давно у половины дома, но взамен ничего не посажено! Половина дома в зарослях, половина «лысая», - пишет Майорова.

Фото: Наталья Майорова

ИСТОЧНИК KP.RU