Дом купца Михляева в Казани будет отреставрирован за 111 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:51 2019-05-30T11:51:44+03:00

Деньги на это будут выделены из бюджета Татарстана

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В Казани готовят к реставрации объект культурного наследия – дом купца Михляева, расположенный на улице Мусы Джалиля. На ремонтные работы из бюджета Татарстана уже выделено более 110,9 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в здании будут отремонтированы кровля, кладки ветканалов, архитектурные элементы, заменена часть перекрытия и воссозданы штукатурные фасады.

Все работы должны быть завершены до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU