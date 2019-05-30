В Ульяновской области водитель Isuzu спровоцировал ДТП с четырьмя автомобилями

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-30T11:24:50+03:00

В аварии пострадала пассажирка одной из машин

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Серьезное ДТП произошло минувшим днем в Ульяновской области. На 164 километре дороги Цивильск-Ульяновск примерно в 16:55 столкнулись сразу четыре автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе татарстанской полиции, 25-летний водитель автомобиля Isuzu не выбрал безопасную дистанцию и врезался в "Мерседес". В итоге немецкая иномарка отлетела в сторону, а "японец" продолжил движение и столкнулся с "Ладой Ларгус", которая остановилась на запрещающий сигнал светофора. От удара отечественная легковушка врезалась еще и в "Ниву".

В аварии не обошлось без пострадавших. 59-летняя пассажирка "Ларгуса" после ДТП была доставлена в больницу, но после осмотра врачей ее отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU