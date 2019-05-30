СЕГОДНЯ 11:37 2019-05-30T11:37:22+03:00

Яму еще не огородили и она может быть опасна для автовладельцев

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В четверг, 30 мая, в Казани на улице Петра Витера провалился асфальт. Об этом в социальных сетях начали сообщать местные жители. Они отмечают, что яма пока не огорожена и может быть опасна для автовладельцев.

- Провалился асфальт на улице Петра Витера, в сторону Авиастроя после светофора в правой полосе. Будьте аккуратнее, - предупреждает один из жителей города.

Интернет-пользователи заметили, что асфальт на этой части дороги был положен совсем недавно. Не исключено, что именно это стало причиной обвала.

- Асфальт то новый еще, молодой, неокрепший. А по нему уже машины пустили. Неудивительно, что обвалился, - пишет Ильсур Гафиатулин.

- На улице Калинина тоже только положили новый асфальт, и он на следующий день обвалился, - рассказывает Марина Дубровская.

По мнению других комментаторов, яма на улице Петра Витера связана с размытием грунта под дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU