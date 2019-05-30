С 1 августа в Казани перекроют для движения две дороги

СЕГОДНЯ 10:48 2019-05-30T10:48:26+03:00

Движение будет ограничено в Авиастроительном районе и в жилом массиве «Голубое озеро»

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В Казани вновь запланировано перекрытие дорог. Так, с 1 августа будут частично закрыты для проезда улица Литвинова в Авиастроительном районе Казани и ряд дорог в жилом массиве «Голубое озеро». Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Улица Литвинова будет закрыта на участке от улицы Центрально-Мариупольская до улицы Харьковская.

В жилом массиве «Голубое озеро» будут закрыты улица Центральная и проезд от улицы Центральная до улицы Новая. Закрытие связано с ремонтом дорог и будет действовать до 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU