С 1 августа в Казани перекроют для движения две дороги
Движение будет ограничено в Авиастроительном районе и в жилом массиве «Голубое озеро»
Движение перекроют до середины сентября.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани вновь запланировано перекрытие дорог. Так, с 1 августа будут частично закрыты для проезда улица Литвинова в Авиастроительном районе Казани и ряд дорог в жилом массиве «Голубое озеро». Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.
Улица Литвинова будет закрыта на участке от улицы Центрально-Мариупольская до улицы Харьковская.
В жилом массиве «Голубое озеро» будут закрыты улица Центральная и проезд от улицы Центральная до улицы Новая. Закрытие связано с ремонтом дорог и будет действовать до 15 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU