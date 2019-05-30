Наказание оставили в силе: "Рубин" отстранен от еврокубков на два сезона
Cпортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение УЕФА об отстранении «Рубина» от участия в еврокубках.
Напомним, 19 сентября 2018 года УЕФА принял решение об отстранении ФК «Рубин» от участия в одном еврокубковом турнире в случае, если клуб получит право на участие в таком соревновании в результате любого из следующих двух спортивных сезонов. «Рубин» подал апелляцию на данное решение в Cпортивный арбитражный суд, однако она была отклонена.
Таким образом, «Рубин» точно не сыграет в еврокубковом сезоне 2020/21, даже в случае завоевания такого права по итогам сезона 2019/20. Не поможет даже завоевание трофея. В случае, если казанцы выиграют предстоящий чемпионат страны, место в Лиге Чемпионов они не получат.
ИСТОЧНИК KP.RU