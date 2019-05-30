2019-05-30T10:23:18+03:00
Общество

Жителей Казани научат делать фондю

Мастер-класс пройдет в рамках "Дней Швейцарии"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ.Фото: Михаил ФРОЛОВ.
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С 7 по 9 июня в Казани пройдет фестиваль "Дни Швейцарии". Одной из площадок фестиваля станет парк "Черное озеро". Здесь пройдут дегустации традиционных швейцарских блюд и напитков, мастер-классы, лекторий и выступления музыкантов-альпхорнистов.

Откроется фестиваль 7 июня в 17.00 с выступления альпхорнистов, затем гости парка смогут послушать лекцию на тему "Современная Швейцария: единство в многообразии", которая начнется в 17.30.

8 июня праздничная программа продолжится – на 12.00 запланировано очередное выступление альпхорнистов, а в 14.00 начнется презентация "Домашняя аптечка и секреты натуральной красоты из Швейцарии" с выдачей образцов. Все желающие смогут научиться готовить фондю на мастер-классе, который начнется в 16.00.

9 июня мероприятия фестиваля также стартуют в 12.00. Об опыте Швейцарии в сортировке бытовых отходов можно будет послушать на лекции, которая начнется в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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