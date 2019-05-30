В Казани временно перекроют участок улицы Абсалямова

СЕГОДНЯ 09:40 2019-05-30T09:40:13+03:00

Движение ограничат с 1 июля и до 20 августа

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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе вновь запланировано перекрытие дорог. На сей раз для движения автотранспорта закрывается участок улицы Абсалямова. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Движение будет закрыто на участке от улицы Четаева до улицы Чистопольская на период с 1 июля до 20 августа.

- Закрытие связано с ремонтом улично-дорожной сети, - рассказали в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU