Жителя Ульяновской области отправили в колонию за то, что он плеснул кипяток в лицо полицейскому
Его арестовали на 1,5 года
Мужчина отказывался ехать в отделение.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Инцидент произошел еще 11 февраля. Ночью бригадир железнодорожного пути С., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в помещении гостиницы «Доходный дом».
- В связи с сообщением администратора заведения об угрозах убийством со стороны названного клиента, патрулем была предпринята попытка доставить его в территориальное подразделение органов внутренних дел, - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
Впрочем, мужчина не торопился отправляться в отделение. Он выплеснул в лицо полицейскому кипяток из чайной чашки. В итоге злоумышленника приговорили к 1,5 годам колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU