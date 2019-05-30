2019-05-30T09:33:36+03:00
Происшествия

Жителя Ульяновской области отправили в колонию за то, что он плеснул кипяток в лицо полицейскому

Его арестовали на 1,5 года
Владимир КРУПСКИЙ
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Мужчина отказывался ехать в отделение.Мужчина отказывался ехать в отделение.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Инцидент произошел еще 11 февраля. Ночью бригадир железнодорожного пути С., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в помещении гостиницы «Доходный дом».

- В связи с сообщением администратора заведения об угрозах убийством со стороны названного клиента, патрулем была предпринята попытка доставить его в территориальное подразделение органов внутренних дел, - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Впрочем, мужчина не торопился отправляться в отделение. Он выплеснул в лицо полицейскому кипяток из чайной чашки. В итоге злоумышленника приговорили к 1,5 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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