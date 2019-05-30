Опять без Евролиги: УНИКС вновь проиграл "Химкам" и не попал в финал Единой лиги ВТБ

СЕГОДНЯ 09:16 2019-05-30T09:16:22+03:00

Казанцы вели по ходу матч, но уступили в нервной концовке

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Казанский УНИКС не смог пробиться в финал Единой лиги ВТБ. В четвертом матче полуфинальной серии подопечные Димитриса Прифтиса на выезде уступили подмосковным "Химкам" и проиграли серию 1:3.

После разгромного поражения в третьем матче, на четвертый поединок казанцы настроились куда лучше. В первой половине баскетболисты УНИКСа выглядели предпочтительнее и повели с перевесом в 5 очков - 49:44.

Однако в третьей четверти казанцы позволили хозяевам площадки вернуться в игру и сравнять счет. В итоге победитель определялся в нервной концовке, где точнее оказались игроки "Химок" - 92:91.

Таким образом, именно "Химки" вышли в финал, где сыграют с ЦСКА. Кроме того, подмосковный клуб получил путевку в Евролигу на следующий сезон, а вот УНИКС вновь остался без главного клубного турнира континента.

ИСТОЧНИК KP.RU