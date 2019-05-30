Опять без Евролиги: УНИКС вновь проиграл "Химкам" и не попал в финал Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС не смог пробиться в финал Единой лиги ВТБ. В четвертом матче полуфинальной серии подопечные Димитриса Прифтиса на выезде уступили подмосковным "Химкам" и проиграли серию 1:3.
После разгромного поражения в третьем матче, на четвертый поединок казанцы настроились куда лучше. В первой половине баскетболисты УНИКСа выглядели предпочтительнее и повели с перевесом в 5 очков - 49:44.
Однако в третьей четверти казанцы позволили хозяевам площадки вернуться в игру и сравнять счет. В итоге победитель определялся в нервной концовке, где точнее оказались игроки "Химок" - 92:91.
Таким образом, именно "Химки" вышли в финал, где сыграют с ЦСКА. Кроме того, подмосковный клуб получил путевку в Евролигу на следующий сезон, а вот УНИКС вновь остался без главного клубного турнира континента.
ИСТОЧНИК KP.RU