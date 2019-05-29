В Казани ищут водителя, который сбил на улице Аделя Кутуя человека и скрылся

СЕГОДНЯ 18:58 2019-05-29T18:58:55+03:00

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Наезд на 54-летнего мужчину в столице Татарстана произошел 28 мая в 19.00. Пешехода сбили около дома №7, что на улице Аделя Кутуя. Пострадавший получил сотрясение головного мозга. В свою очередь водитель автомобиля в нарушении правил дорожного движения с места происшествия скрылся. Сейчас идет его поиск.

- Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просьба откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848, - сообщают в ГИБДД Казани.

По данным городской Госавтоинспекции всего за прошедшие сутки в столице Татарстана было зарегистрировано 197 ДТП. Из них 7 происшествий с пострадавшими – 3 наезда на пешеходов, 2 столкновения автотранспорта и 2 падения пассажиров. В результате 8 участников ДТП – 3 пешехода (в том числе ребенок), водитель и 4 пассажира (в том числе ребенок) - получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU