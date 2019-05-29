2019-05-29T18:38:51+03:00
Происшествия

В Казани 16-летнего афериста, обчистившего счет женщин под предлогом покупки детской кроватки, приговорили к штрафу

Полицейские нашли мошенника в Калужской области
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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16-летнего жителя города Малоярославец Калужской области в Казани суд признал виновным в краже с чужого банковского счета.

Так, было установлено, что 25 сентября прошлого года у себя дома подросток на сайте бесплатных объявлений нашел предложение от жительницы Казани по продаже детской кроватки. Паренек позвонил женщины и под предлогом покупки выманил реквизиты ее банковской карты. Это нужно было ему якобы для того, чтобы перечислить деньги. Вместо этого 16-летний аферист обчистил счет женщины на 16 тысяч рублей. Полицейские довольно быстро вычислили паренька.

- Свою вину подросток признал и вернул похищенное. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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