Попросился в туалет и сбежал: приговоренный к колонии выскользнул из казанского суда
В Ново-Савиновского районном суде Казани 48-летнемц Иреку Зиганшину вынесли приговор. Мужчину признали виновным в мошенничестве и назначили ему наказание в виде 10 месяцев колонии общего режима.
Выслушав вердикт, Зиганшин попросился в туалет и пропал. Ему удалось сбежать из здания суда. Сейчас его поисками вовсю занимаются полицейские.
Известно, что до оглашения приговора Зиганшин находился под подпиской о невыезде и самостоятельно явился в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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