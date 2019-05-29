Попросился в туалет и сбежал: приговоренный к колонии выскользнул из казанского суда

СЕГОДНЯ 17:41 2019-05-29T17:41:19+03:00

До оглашения приговора мужчина находился под подпиской о невыезде и самостоятельно явился в суд. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сейчас его поисками вовсю занимаются полицейские

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В Ново-Савиновского районном суде Казани 48-летнемц Иреку Зиганшину вынесли приговор. Мужчину признали виновным в мошенничестве и назначили ему наказание в виде 10 месяцев колонии общего режима.

Выслушав вердикт, Зиганшин попросился в туалет и пропал. Ему удалось сбежать из здания суда. Сейчас его поисками вовсю занимаются полицейские.

Известно, что до оглашения приговора Зиганшин находился под подпиской о невыезде и самостоятельно явился в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU