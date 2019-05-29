2019-05-29T19:20:15+03:00
Общество

2 июня в Казани дайверы очистят от мусора дно озера Глубокое

Акция приурочена к Международному дню очистки водоемов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: eco.tatarstan.ruФото: eco.tatarstan.ru
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2 июня в мире отмечается Международный день очистки водоемов. В связи с этим в это воскресенье дайверы Федерации подводного спорта Татарстана и подводного научно-исследовательского отряда Русского географического общества им. Алексея Леонова погрузятся в казанское озеро Глубокое. Аквалангисты исследуют его дно на предмет наличия мусора.

Пока будут идти погружения, берег водоема очистят волонтеры и добровольцы.

СПРАВКА

Международный день очистки водоемов проводится с 1995 года под эгидой профессиональной Ассоциации дайвинг-инструкторов. В России акция проводится с 2003 года во всех регионах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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