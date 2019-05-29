2019-05-29T18:27:50+03:00
Общество

В Казани президент Татарстана встретился с послом ЮАР в России

Они обсудили вопросы укрепления отношений в рамках сотрудничества между странами
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В эту среду, 29 мая, в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ЮАР в России Номасонто Марией Сибанда-Туси.

В рабочем кабинете Казанского Кремля стороны обсудили укрепления отношений в рамках сотрудничества между Россией и Южно-Африканской республикой.

Отметим, что в последний раз делегация посольства ЮАР приезжала в Татарстан в марте 2017 года. Тогда был введен безвизовый режим между Россией и Южно-Африканской республикой на краткосрочное пребывание сроком до 90 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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