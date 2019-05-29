Президент Татарстана вручит республиканские награды членам оргкомитета ЧМ-2018
Церемония пройдет 30 мая
Фото: пресс-служба президента Татарстана
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В этот четверг, 30 мая, президент Татарстана Рустам Минниханов в торжественной обстановке вручит республиканские награды членам оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России.
Напомним, что в прошлом году в Казани прошли шесть матчей ЧМ-2018 – это четыре встречи группового этапа, игры четвертьфинала и полуфинала.
Также, в четверг Рустам Минниханов проведет заседание рабочей группы Госсовета России по вопросу развития жилищного строительства и комфортной городской среды в стране.
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ИСТОЧНИК KP.RU