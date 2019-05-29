В Казани на улице Гагарина появились канализационные люки в виде монеты «копейки»
В Казани на перекрестке улиц Восход и Гагарина вместо обычных канализационных люков появились три выполненные в виде советской монеты – «копейки». По качеству и эксплуатации они ничем не отличаются от стандартных.
- В качестве эксперимента подрядчиками совместно с администрацией Кировского и Московского районов было принято решение установить их (люки – Ред.) в рамках ремонта улично-дорожной сети на улице Гагарина, - сообщается на официально соцстранице администрации районов.
Горожане уже в восторге от новых люков.
- Очень крутая и небанальная идея и реализация, - пишет интернет-пользователь libertakzn.
- Креативненько, - комментирует elena__gordeeva__.
- Оригинально! На моей улице, - пишет alsushka.is.
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ИСТОЧНИК KP.RU