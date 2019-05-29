Экс-сотрудника Минкульта Татарстана и директора фирмы будут судить за хищение 3,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:46 2019-05-29T16:46:02+03:00

По версии следствия, деньги были похищены в период с августа 2014 года по апрель 2016 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бывший чиновник свою вину так и не признал

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Экс-начальника управления планирования и финансирования Минкульта Татарстана и директора ООО «А-вация Плюс» обвиняют в крупном мошенничестве.

Как следует из материалов уголовного дела, занимая указанную должность, чиновник с августа 2014 года по апрель 2016 года завышал расходы на проведение различных мероприятий и вносил в смету заведомо ложные сведения о поставщиках услуг. Благодаря этому ему удалось похитить из бюджета более 3,3 миллиона рублей.

При этом, по версии следствия, часть этих денег он прибрал к рукам при участии директора ООО «А-вация Плюс». Последней инкриминируется непосредственное хищение из бюджета 294 тысяч рублей по указанной схеме.

- Директор полностью согласилась с предъявленным обвинением. Экс-чиновник свою причастность к хищениям не признал. Они находятся под подпиской о невыезде, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU