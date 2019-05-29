2019-05-29T16:26:31+03:00
Общество

В Татарстане вновь ожидают грозы с сильным ветром до 20 м/с

При этом температура воздуха днем может подняться до +32 градусов
Олег ЛУГОВОЙ
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Осадки в Татарстане можно будет наблюдать в течение нескольких дней.Осадки в Татарстане можно будет наблюдать в течение нескольких дней.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Согласно информации Гидрометцентра Татарстана, днем 29 мая и вплоть до 20.00 30 мая местами на территории республике, а также в Казани ожидается грозы с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с.

При этом максимальная температура воздуха в четверг будет в пределах от +27 до +32 градусов (в Казани от +28 до +30).

К слову, в ближайшие дни осадки не оставят в покое Татарстан. Так, в пятницу, 31 мая, днем местами ожидается все та же гроза и дождь. Максимальная температура воздуха +32 градуса.

А на День защиты детей-2019 в большинстве районов республике и вовсе прогнозируется дождь, местами гроза, локально град. Ветер сильный – до 15 м/с, при до 20 м/с. Максимум, что покажут днем 1 июня столбики термометров – от +24 до +29 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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