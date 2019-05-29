Купальный сезон 2019 в Татарстане: из 34 оборудованных пляжей готовы только 16

СЕГОДНЯ 15:54 2019-05-29T16:40:59+03:00

В этом году в республике откроют три новых официальных места отдыха у воды

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Как сообщил в эту среду на пресс-конференции главный госинспектор ГИМС МЧС Татарстана Юрий Венедиктов, на сегодня в республике есть 34 оборудованных пляжа, но лишь 16 из них готовы.

Еще 11 пройдут проверку позже остальных. Причина в обмелении рек Волга и Кама (9 пляжей в Лаишевском и Зеленодольском районов, а также в Казани), а также в проводимой в местах отдыха у воды работ по реконструкции (2 пляжа в Заинске и Мамадыше).

К слову, на пляже «Нижнее Заречье» инспекторы ГИМС проведут техническое освидетельствование уже 30 мая.

Также по словам Венедиктова, в республике в купальном сезоне 2019 появятся три новых пляжа. Их открытие запланированона реке Карамалка в Камско-Устьинском районе, на озере Большое Лебяжье в Казани и на набережной в Мензелинском районе.

Напомним, купальный сезон 2019 в Татарстане начнется 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU