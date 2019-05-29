2019-05-29T15:31:43+03:00
Происшествия

После пожара в «Нижнекамскнефтехиме» скончался третий рабочий

Всего в результате ЧП пострадали 17 человек
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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В ночь на среду, 29 мая, в отделении реанимации РКБ скончался еще один рабочий, пострадавший при пожаре на производственной установке «Нижнекамскнефтехим».

Ринат Валитов был сотрудником фирмы подрядчика, которой был поручен ремонт. В итоге число погибших в результате пожара, произошедшего 19 апреля, увеличилось до трех.

Так, до этого по прошествии трех дней после трагедии в БСМП Набережных Челнов, несмотря на все усилия врачей, скончался Юрий Мартемьянов, а 11 мая в том же казанском РКБ скончался еще один рабочий - Айрат Нурутдинов.

Напомним, тогда во время ремонтных работ на заводе изопрена-мономера при работах непосредственно на установке БК-3 произошел хлопок, после которого начался пожар.

С места ЧП в больницы были доставлены 17 пострадавших. Все – мужчины. Они получили ожоги 12-98% тела. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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