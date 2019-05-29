2019-05-29T14:48:16+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах в ДТП перевернулась маршрутка с людьми: пострадали четыре человека

Стало известно, что микроавтобус с дороги снес внедорожник [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
также, по информации ряда СМИ, позже за помощью к медикам также обратились еще два человека.также, по информации ряда СМИ, позже за помощью к медикам также обратились еще два человека.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В результате ДТП с внедорожником и микроавтобусом Газель Next в последней пострадали четыре человека – двое мужчин, две женщины. Все они были доставлены в больницу. По информации ряда СМИ, позже за помощью к медикам также обратились еще два человека.

Напомним, этим утром на перекрестке проспектов Мира и Автозаводской в результате столкновение с другим автомобилем перевернулась маршрутка с людьми, в которой на момент ДТП находилось 12 пассажиров.

В Набережных Челнах при ДТП перевернулась маршрутка с людьми.соцсети

- По предварительным данным 44-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автобусом Газель Next. Обстоятельства происшествия уточняются, - в свою очередь официально сообщили в МВД Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МВД Татарстана потратит на корм для служебных собак более 51 миллиона рублей
Попросился в туалет и сбежал: приговоренный к колонии выскользнул из казанского суда
В Казани на улице Гагарина появились канализационные люки в виде монеты «копейки»
Президент Татарстана вручит республиканские награды членам оргкомитета ЧМ-2018
Экс-сотрудника Минкульта Татарстана и директора фирмы будут судить за хищение 3,3 миллиона рублей
В Татарстане вновь ожидают грозы с сильным ветром до 20 м/с
Билайн предлагает флагманы Samsung с ежегодной заменой на новую модель и экономией до 40%
Купальный сезон 2019 в Татарстане: из 34 оборудованных пляжей готовы только 16
После пожара в «Нижнекамскнефтехиме» скончался третий рабочий
На День защиты детей-2019 в Чебоксарах выступят «Дискотека Авария», Мари Краймбрери и Alekseev