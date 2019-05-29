В Набережных Челнах в ДТП перевернулась маршрутка с людьми: пострадали четыре человека
В результате ДТП с внедорожником и микроавтобусом Газель Next в последней пострадали четыре человека – двое мужчин, две женщины. Все они были доставлены в больницу. По информации ряда СМИ, позже за помощью к медикам также обратились еще два человека.
Напомним, этим утром на перекрестке проспектов Мира и Автозаводской в результате столкновение с другим автомобилем перевернулась маршрутка с людьми, в которой на момент ДТП находилось 12 пассажиров.
В Набережных Челнах при ДТП перевернулась маршрутка с людьми.соцсети
- По предварительным данным 44-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автобусом Газель Next. Обстоятельства происшествия уточняются, - в свою очередь официально сообщили в МВД Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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