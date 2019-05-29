Казанское "Динамо" усилилось двукратной чемпионкой Европы

СЕГОДНЯ 18:48 2019-05-29T18:48:47+03:00

Анна Подкопаева будет играть за татарстанский клуб до конца следующего сезона

Изменить размер текста: A A

Казанское "Динамо" подписало контракт с первым новобранцем. Так, состав команды пополнила 29-летняя Анна Подкопаева, выступающая на позиции либеро.

Волейболистка родилась в соседнем Ульяновске, а профессиональную карьеру начала в 2007 году в самарской "Искре", спустя два года перебралась в "Уфимочку", где играла до 2014 года. Затем на перспективную волейболистку обратило внимание столичное "Динамо", в составе которого Анна дважды стала чемпионкой России. Последний сезон Подкопаева провела в екатеринбургской "Уралочке", с которой стала бронзовым призером чемпионата страны.

Отметим, что Казань для Анны не чужой город. Именно в столице Татарстана она выиграла свой первый трофей на уровне сборной страны - летнюю Универсиаду. Затем Подкопаева дважды выигрывала чемпионаты Европы и становилась призером Гран-при.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU