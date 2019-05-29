"Очень опасно стало там находиться": жители Набережных Челнов просят отремонтировать памятник Владимиру Высоцкому
Жительница Набережных Челнов Регина Ш. обратилась в «Народный контроль» с просьбой отремонтировать в городе памятник поэту и музыканту Владимиру Высоцкому. Женщина отметила, что металлические прутья конструкции оторваны в месте сварки и могут упасть на детей, которые гуляют на площади.
- Памятник Высоцкому, а именно металлические пруты оторваны в месте сварки. На площади гуляют маленькие дети. При небольшом ветре прутья раскачиваются и один прут уже оторван посередине в месте сварки. Очень опасно стало там находиться. В любой момент может оторваться и упасть, - пишет Регина.
Фото: Народный контроль
Власти города уже взяли это обращение в работу.
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ИСТОЧНИК KP.RU