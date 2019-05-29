Не выдержали конкуренцию с интернет-магазинами: за два года в Казани закрылось почти половина секс-шопов
Постепенно во многих российских городах можно наблюдать уменьшение количество магазинов, торгующих товарами для взрослых. Так, сервис 2ГИС по запросу "Коммерсанта" подсчитал, как изменилось количество секс-шопов в городах-миллионниках на территории России.
В итоге выяснилось, что в 15 городах число магазинов для взрослых сократилось с 2,2 тысяч до 1,45 тысяч. При этом, лидером по количеству закрытых секс-шопов оказалась Казань. В столице Татарстана за два года закрылись 47,2% от всех интимных магазинов.
И если в 14 из 15 городов наблюдается снижение их числа, то, например, в Ростове-на-Дону наоборот - число интимных магазинов там увеличилось на 14,3%.
Сокращение специализированных торговых точек привело к росту продаж интимных товаров через Сеть. Сейчас конкурировать с интернет-магазинами стационарные торговые точки не в состоянии. Людям проще заказать нужный эротический товар удаленно, чем ехать в обычный городской секс-шоп.
ИСТОЧНИК KP.RU