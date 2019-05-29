2019-05-29T13:45:48+03:00
Общество

Не выдержали конкуренцию с интернет-магазинами: за два года в Казани закрылось почти половина секс-шопов

По сокращению их количества столица Татарстана стала лидером в России
Владимир КРУПСКИЙ
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За два года в 15 российских городах число магазинов для взрослых сократилось на 750 точек.За два года в 15 российских городах число магазинов для взрослых сократилось на 750 точек.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Постепенно во многих российских городах можно наблюдать уменьшение количество магазинов, торгующих товарами для взрослых. Так, сервис 2ГИС по запросу "Коммерсанта" подсчитал, как изменилось количество секс-шопов в городах-миллионниках на территории России.

В итоге выяснилось, что в 15 городах число магазинов для взрослых сократилось с 2,2 тысяч до 1,45 тысяч. При этом, лидером по количеству закрытых секс-шопов оказалась Казань. В столице Татарстана за два года закрылись 47,2% от всех интимных магазинов.

И если в 14 из 15 городов наблюдается снижение их числа, то, например, в Ростове-на-Дону наоборот - число интимных магазинов там увеличилось на 14,3%.

Сокращение специализированных торговых точек привело к росту продаж интимных товаров через Сеть. Сейчас конкурировать с интернет-магазинами стационарные торговые точки не в состоянии. Людям проще заказать нужный эротический товар удаленно, чем ехать в обычный городской секс-шоп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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