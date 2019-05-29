На территории казанского комплекса «Дубай» снова горел дом

СЕГОДНЯ 13:28 2019-05-29T14:07:11+03:00

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29 мая в 4.20 по системе «112» поступило сообщение о том, что в Казани на 817 километре трассы М-7 «Волга» около комплекса «Дубай» горит бревенчатый дом.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя и после приступили к разборке и проливке горевших конструкций.

Фото: МЧС Татарстана

Площадь пожара 174 квадратных метров. Горел одноэтажный бревенчатый частный дом и частично кровля кирпичного пристроя. Погибших и пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается, - сообщают в МЧС Татарстана. - Установлено, что данный дом принадлежит частному лицу и к гостевому комплексу «Дубай» не относится.

Напомним, 27 мая также рано утром на территории данного комплекса также горел гостевой дом. И он тоже и не является объектом «Дубай» - был выкуплен частником.

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ИСТОЧНИК KP.RU