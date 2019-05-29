В Татарстане из-за горевшего сканера цены из торгового центра эвакуировали 50 человек
В эту среду, 29 мая, пожарным поступило сообщение о задымлении в торговом центре «ЭССЕН» а Нижнекамске.
На место происшествия выехали спасатели. К этому времени администрация эвакуировала из здания 50 человек, в том числе и 30 сотрудников ТЦ, а также обесточило его с центрального рубильника.
Пожарные выяснили, что в торговом павильоне произошло короткое замыкание без горения провода сканера, который считывает цены с товаров.
Фото: МЧС Татарстана
- В торговом центре ничего не пострадало. Сейчас он продолжает работать в штатном режиме, - сообщили в МЧС Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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