2019-05-29T12:53:42+03:00
Происшествия

В Татарстане из-за горевшего сканера цены из торгового центра эвакуировали 50 человек

Дым начал заполнять павильон [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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В эту среду, 29 мая, пожарным поступило сообщение о задымлении в торговом центре «ЭССЕН» а Нижнекамске.

На место происшествия выехали спасатели. К этому времени администрация эвакуировала из здания 50 человек, в том числе и 30 сотрудников ТЦ, а также обесточило его с центрального рубильника.

Пожарные выяснили, что в торговом павильоне произошло короткое замыкание без горения провода сканера, который считывает цены с товаров.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

- В торговом центре ничего не пострадало. Сейчас он продолжает работать в штатном режиме, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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