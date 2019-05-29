На День защиты детей-2019 в Чебоксарах выступят «Дискотека Авария», Мари Краймбрери и Alekseev
Концерт начнется завершится праздничным салютом
В мероприятии примут участие звезды российской эстрады среди которых группы «Дискотека Авария», «5sta Family», «Мохито» и исполнители Артем Качер, Юля Волкова, Alekseev, Мари КраймбрериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Празднование Дня защиты детей в Чебоксарах завершится большим концертом на Красной площади. В нем примут участие звезды российской эстрады среди которых группы «Дискотека Авария», «5sta Family», «Мохито» и исполнители Артем Качер, Юля Волкова, Alekseev, Мари Краймбрери.
Концерт начнется в 18.00 и завершится праздничным салютом в 22.00. Всего 1 июня в столице Чувашии запланировано 22 мероприятия на 17 площадках с охватом более 50 тысяч детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU