2019-05-29T12:41:06+03:00
Спорт

Бывшему игроку ХК "Челны" выдали украинский паспорт по личному распоряжению Зеленского

Александр Костиков два последних года играет на Украине и стал звездой в местном чемпионате
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Донбасс".Фото: ХК "Донбасс".
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21-летний хоккеист Александр Костиков, родившейся в Мосве, получил паспорт Украины. Об этом сообщает пресс-служба донецкого "Донбасса", где игрок сейчас и выступает. При этом, паспорт Костикову выдан по личному указу президента Украины Владимира Зеленского.

Костиков начинал карьеру в родной Москве. В 2014-м дебютировал в МХЛ. Причем, за первый свой сезон в "молодежке" он сменил сразу четыре команды. Завершал сезон 2014/2015 он в составе ХК "Челны". В татарстанском автограде он начал и следующий сезон. Правда, по ходу чемпионата он покинул "Челны" и перебрался в другой клуб. Всего за челнинский клуб Костиков сыграл 22 матча, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Два последних года он выступает за "Донбасс" в первенстве Украины. В минувшем году он стал чемпионом страны и четвертым бомбардиром клуба. На его счету 23 гола и 24 передачи в 45 играх за клуб. По всей вероятности, Костиков получит возможность выступать за сборную Украины, которая переживает не лучшие времена. По итогам Чемпионата мира, украинская сборная покинула группу "Б" первого дивизиона и отправилась во второй дивизион (четвертый по силе в мире).

ИСТОЧНИК KP.RU

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