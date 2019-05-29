2019-05-29T11:51:21+03:00
Спорт

Минус Бабурин, Цаллагов, Байрамян и Полоз: казанский "Рубин" расстался с четырьмя игроками

Все четверо в последнее время были игроками стартового состава
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Футболисты "Рубина" после окончания сезона отправились в отпуск. Вновь вместе игроки соберутся 13 июня и начнут готовиться к новому сезону. Из прошлогоднего состава в команде останутся далеко не все игроки. Так, уже известно, что команду покинули четыре игрока - голкипер Егор Бабурин, защитник Ибрагим Цаллагов, полузащитник Хорен Байрамян и форвард Дмитрий Полоз.

Все эти футболисты находились в "Рубине" на правах аренды. Права на Бабурина, Цаллагова и Полоза принадлежат "Зениту", а Байрамян вернется из Казани в "Ростов".

В минувшем сезоне твердыми игроками основы были Полоз и Байрамян. Первый провел 30 матчей и забил 5 голов, став вторым бомбардиром команды. На счету Байрамяна 2 гола и 3 результативных паса в 28 матчах за "Рубин".

Бабурин по осени проигрывал конкуренцию в команде Ивану Коновалову. но весной отвоевал место в воротах. В итоге на его счету 9 матчей и 8 пропущенных голов. Цаллагову провести полноценный сезон помешали травмы. Впрочем, свои 16 матчей он отыграл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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