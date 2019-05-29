В Марий Эл легковой автомобиль слетел с дороги и перевернулся: один человек погиб

СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-29T11:27:13+03:00

По предварительным данным, водитель не справился с управлением

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В эту среду, 29 мая, в Горномарийском районе на 10 километре дороги «Озерки-Марьино-Юрино» произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, 44-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением, в результате чего машина слетела с дороги и опрокинулась. Мужчина сидевший за рулем получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте дорожно-транспортного происшествия еще до приезда бригады медиков «скорой помощи». Сообщает ГИБДД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU