2019-05-29T19:29:56+03:00
Общество

Прокуратура Чувашии потребовала поставить остановки для школьников Алатырского района

Ученикам из сел долгое время проходилось ждать автобусов прямо на проезжей части
Алина ГАБДУЛИНА
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Остановочные павильоны должны появиться в деревне Борки, поселке Новое Алтышево, деревне Березовый Майдан, селе Злобино и селе ЯлушевоОстановочные павильоны должны появиться в деревне Борки, поселке Новое Алтышево, деревне Березовый Майдан, селе Злобино и селе ЯлушевоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Прокуратура Чувашии выяснила, что школьники Алатырского района ждут автобусов, стоя прямо на проезжей части. Причина того – отсутствие остановок. Надзорное ведомство через суд и потребовало их установить районную администрацию.

Теперь остановочные павильоны должны появиться в деревне Борки, поселке Новое Алтышево, деревне Березовый Майдан, селах Злобино и Ялушево. Сообщает прокуратура Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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