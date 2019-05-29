Прокуратура Чувашии потребовала поставить остановки для школьников Алатырского района
Ученикам из сел долгое время проходилось ждать автобусов прямо на проезжей части
Остановочные павильоны должны появиться в деревне Борки, поселке Новое Алтышево, деревне Березовый Майдан, селе Злобино и селе ЯлушевоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Прокуратура Чувашии выяснила, что школьники Алатырского района ждут автобусов, стоя прямо на проезжей части. Причина того – отсутствие остановок. Надзорное ведомство через суд и потребовало их установить районную администрацию.
Теперь остановочные павильоны должны появиться в деревне Борки, поселке Новое Алтышево, деревне Березовый Майдан, селах Злобино и Ялушево. Сообщает прокуратура Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU