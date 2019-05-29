Прокуратура Чувашии потребовала поставить остановки для школьников Алатырского района

СЕГОДНЯ 19:29 2019-05-29T19:29:56+03:00

Остановочные павильоны должны появиться в деревне Борки, поселке Новое Алтышево, деревне Березовый Майдан, селе Злобино и селе Ялушево Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ученикам из сел долгое время проходилось ждать автобусов прямо на проезжей части

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Чувашии выяснила, что школьники Алатырского района ждут автобусов, стоя прямо на проезжей части. Причина того – отсутствие остановок. Надзорное ведомство через суд и потребовало их установить районную администрацию.

Теперь остановочные павильоны должны появиться в деревне Борки, поселке Новое Алтышево, деревне Березовый Майдан, селах Злобино и Ялушево. Сообщает прокуратура Чувашии.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU