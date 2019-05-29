С 30 мая в казанском парке «Крылья Советов» стартует цикл бесплатных кинопоказов «Ретро-четверги»

СЕГОДНЯ 12:06 2019-05-29T12:06:47+03:00

Открывает его комедия «Любовь и голуби», которую покажут на летней сцене парка

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В четверг, 30 мая, в казанском парке «Крылья Советов» стартует цикл бесплатных кинопоказов «Ретро-четверг». На протяжении лета горожанам будут показывать культовые картины отечественного кинематографа. Сеансы будут проходить каждый четверг на летней сцене парка.

Открывает цикл комедия «Любовь и голуби», которую покажут 30 мая. На 6 июня запланирован просмотр картины «Мама», 13 июня – «Мэри Поппинс. До свидания», 20 июня – «Летят журавли», 27 июня - «31 июня», 4 июля – «Усатый нянь», 11 июля - «Обыкновенное чудо», 18 июля – «Раба любви», а 25 июля – «Зеркало». Начало каждого из сеансов – в 21.00.

В августе кинопоказы перенесутся на 20.00. 1 августа казанцы и гости города смогут посмотреть фильм «Джентльмены удачи», 8 августа – «Белое солнце пустыни», 15 августа — «Мы из джаза», 22 августа - «Интердевочка», 29 августа – «Человек с бульвара Капуцинов».

- В расписании возможны изменения из-за погоды, технических обстоятельств, - отмечает Дирекция парков и скверов Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU