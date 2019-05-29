СЕГОДНЯ 10:23 2019-05-29T10:23:12+03:00

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В эту среду, 29 мая, в Набережных Челнах произошло ДТП. На перекрестке проспектов Мира и Автозаводской маршрутка №7 столкнулась с легковым автомобилем.

И судя по выложенному в соцсети очевидцу видео, последний при этом остался с разбитым передом на дороге, а микроавтобус с людьми похоже сначала вынесло на газон, после чего он перевернулся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1000" height="1000" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/711614" frameborder="0"></iframe> В Набережных Челнах при ДТП перевернулась маршрутка с людьми.соцсети

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Пока поступают сообщения о трех пострадавших, но возможно их будет больше. После ДТП люди бывает из-за шока сначала отказываются от медицинской помощи и обращаются с травмами к врачам позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU