В Набережных Челнах при ДТП перевернулась маршрутка с людьми
В эту среду, 29 мая, в Набережных Челнах произошло ДТП. На перекрестке проспектов Мира и Автозаводской маршрутка №7 столкнулась с легковым автомобилем.
И судя по выложенному в соцсети очевидцу видео, последний при этом остался с разбитым передом на дороге, а микроавтобус с людьми похоже сначала вынесло на газон, после чего он перевернулся.
В Набережных Челнах при ДТП перевернулась маршрутка с людьми.соцсети
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Пока поступают сообщения о трех пострадавших, но возможно их будет больше. После ДТП люди бывает из-за шока сначала отказываются от медицинской помощи и обращаются с травмами к врачам позже.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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