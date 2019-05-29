В Казани появится новое студенческое общежитие на 8-9 тысяч мест

СЕГОДНЯ 10:47 2019-05-29T10:47:01+03:00

Арендовать его у Татарстана будет Казанский федеральный университет

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В Казани появится новое студенческое общежитие, которое будет арендовать у Татарстана Казанский федеральный университет. Сейчас объект находится на студии проектировки.

Известно, что общежитие будет рассчитано на 8-9 тысяч студентов. Покрыть разницу в стоимости аренды здания и проживания молодежи университет планирует самостоятельно. Об этом сообщил ректор вуза Ильшат Гафуров на встрече регионального актива ОНФ с представителями центрального штаба.

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ИСТОЧНИК KP.RU