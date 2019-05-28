В Казани подростка, который надышался лаком, а после ранил ножом человека, отправят в колонию
Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище – в этом виновным признали 17-летнего жителя Казани.
Как было доказано в суде, днем 19 сентября прошлого года в Авиастроительном районе столицы Татарстана паренек залез в один из дачных домиков, чтобы обворовать его. Нашел там инструменты и медные провода, которые сложил у входной двери. После чего наткнулся на бутыль с лаком и надышался им. Из-за этого подросток уснул.
Его разбудили чьи-то шаги. Оказалось, в дом вернулся хозяин. Подросток напал на него и ударил ножом в грудь. Несмотря на ранение, мужчина смог выскочить наружу и оттуда подпереть входную дверь. Парень оказался в ловушке. Его задержали прибывшие на место происшествия полицейские.
- Свою вину подросток признал. В итоге суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU