2019-05-28T19:08:49+03:00
Происшествия

В Казани подростка, который надышался лаком, а после ранил ножом человека, отправят в колонию

Парень залез в дачный домик, чтобы его обворовать и уснул. Его разбудил вернувшийся хозяин
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище – в этом виновным признали 17-летнего жителя Казани.

Как было доказано в суде, днем 19 сентября прошлого года в Авиастроительном районе столицы Татарстана паренек залез в один из дачных домиков, чтобы обворовать его. Нашел там инструменты и медные провода, которые сложил у входной двери. После чего наткнулся на бутыль с лаком и надышался им. Из-за этого подросток уснул.

Его разбудили чьи-то шаги. Оказалось, в дом вернулся хозяин. Подросток напал на него и ударил ножом в грудь. Несмотря на ранение, мужчина смог выскочить наружу и оттуда подпереть входную дверь. Парень оказался в ловушке. Его задержали прибывшие на место происшествия полицейские.

- Свою вину подросток признал. В итоге суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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