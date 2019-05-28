WorldSkills Russia 2019 в Казани посетили 60 тысяч человек
Как сообщил в этот вторник на брифинге в Кабмине Татарстана гендиректор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин, прошедший с 20 по 24 мая национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 2019) посетило порядка 60 тысяч человек.
Общественный порядок в эти дни обеспечивали 6 542 сотрудника правоохранительных органов. Происшествий не зафиксировано.
Далее по словам спикера, в отелях и не только было заселено 1 348 человек, в Деревне «WorldSkills» проживало 1 399 человек.
Из транспорта во время WorldSkills Russia 2019 в Казани задействовали 100 автобусов, в том числе и туристических, а также 15 микроавтобусов.
Все это, как заявил Эмиль Губайдуллин, позволило протестировать основные площадки к уже мировому чемпионату по рабочим специальностям WorldSkills Kazan 2019.
Отметим, что на национальном чемпионате «Молодые профессионалы» сборная Татарстана стала первой в медальном зачете.
ИСТОЧНИК KP.RU
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