Экс-сотрудника Арбитражного суда Татарстана заподозрили в мошенничестве и превышении полномочий

СЕГОДНЯ 18:47 2019-05-28T18:47:28+03:00

Он организовал закупку поддельных картриджей для оргтехники на 3 миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

Во время расследования уголовного дела о массовой продаже контрафактных картриджей для оргтехники полицейские вышли на экс-начальника одного из отделов Арбитражного суда Татарстана.

Утверждается, что, занимая указанный пост, с ноября 2017 по декабрь 2018 года мужчина вступил в сговор со злоумышленниками. А именно, создавал благоприятные условия, которые исключали участие в торгах на поставку картриджей для оргтехники других организаций. Сумма госконтрактов потянула на 3 миллиона рублей.

Начальник отдела Арбитражного суда Татарстана при этом сам осуществлял прием контрафакта и подписывал нужные документы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям: «мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Сообщает МВД Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU