2019-05-28T18:47:28+03:00
Происшествия

Экс-сотрудника Арбитражного суда Татарстана заподозрили в мошенничестве и превышении полномочий

Он организовал закупку поддельных картриджей для оргтехники на 3 миллиона рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото. pixabay.comФото. pixabay.com
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Во время расследования уголовного дела о массовой продаже контрафактных картриджей для оргтехники полицейские вышли на экс-начальника одного из отделов Арбитражного суда Татарстана.

Утверждается, что, занимая указанный пост, с ноября 2017 по декабрь 2018 года мужчина вступил в сговор со злоумышленниками. А именно, создавал благоприятные условия, которые исключали участие в торгах на поставку картриджей для оргтехники других организаций. Сумма госконтрактов потянула на 3 миллиона рублей.

Начальник отдела Арбитражного суда Татарстана при этом сам осуществлял прием контрафакта и подписывал нужные документы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям: «мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Сообщает МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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