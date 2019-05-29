Минобразования Чувашии закупит робототехнические комплексы более чем на 70 миллионов рублей
Аукцион на поставку наборов и игрушек для конструирования пройдет в электронном виде
Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:
Минобразования Чувашии объявило аукцион на поставку конструкторских наборов, игрушек для конструирования, книг и методических пособий по робототехнике. Общая стоимость робототехнических комплектов составит 70,8 миллионов рублей.
В частности будет закуплено 364 комплекта по 18 тысяч рублей, 364 комплекса по 17,1 тысячи рублей, 364 комплекса по 19 тысяч рублей и 728 комплексов по 69,9 тысячи рублей.
Победитель должен будет поставить наборы и пособия в течение 45 дней с момента заключения контракта.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU