Минобразования Чувашии закупит робототехнические комплексы более чем на 70 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:02 2019-05-29T10:02:12+03:00

Аукцион на поставку наборов и игрушек для конструирования пройдет в электронном виде

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Минобразования Чувашии объявило аукцион на поставку конструкторских наборов, игрушек для конструирования, книг и методических пособий по робототехнике. Общая стоимость робототехнических комплектов составит 70,8 миллионов рублей.

В частности будет закуплено 364 комплекта по 18 тысяч рублей, 364 комплекса по 17,1 тысячи рублей, 364 комплекса по 19 тысяч рублей и 728 комплексов по 69,9 тысячи рублей.

Победитель должен будет поставить наборы и пособия в течение 45 дней с момента заключения контракта.

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ИСТОЧНИК KP.RU