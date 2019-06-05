5 июня президент Татарстана отправится на Петербургский международный экономический форум
6 июня в Санкт-Петербурге начнется международный экономический форум-2019. В первый день пройдут несколько деловых сессий и круглых столов.
В них примет участие и делегация из Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым. Она прибудет в северную столицу России уже в эту среду, 5 июня. Напомним, главная тема форума в этом году — «Формируя повестку устойчивого развития».
Одно из ключевых заседаний будет посвящено устойчивому развитию территорий через диалог между властью и бизнесом. Еще одной важной темой будет обращение с твердыми бытовыми отходами.
В рамках этой сессии участники дискуссии оценят состояние рынка отходов в России, стал ли он более эффективным и цивилизованным, а также перспективы привлечения инвестиций в отрасль. Отдельное заседание будет посвящено законодательному регулированию обращения с отходами.
Петербургский международный экономический форум будет проходить с 6 по 8 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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