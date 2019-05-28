2019-05-28T16:50:51+03:00
Общество

Незаконной стройкой под стенами Казанского Кремля займется суд

Нарушения выявили и зафиксировали специалисты комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: okn.tatarstan.ruФото: okn.tatarstan.ru
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Так, ими были установлены факты проведения незаконных работ на объекте «Дом жилой, кон. XIX в.» (ул. Батурина, д.12).

Собственники здания надстроили сверху третий этаж. Это, по мнению специалистов комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, привело к утрате декоративных элементов, а также исторического материала отделки фасада и кровли.

Тем временем, данное здание является исторически ценным градоформирующим объектом и составляет предмет охраны исторического поселения регионального значения город Казань.

- Ввиду имеющихся нарушений требований к архитектурному решению объекта капитального строительства, установленных градостроительным регламентом в границах исторического поселения, требований по охране предмета охраны исторического поселения, а также требований градостроительных регламентов, установленных Проектами зон охраны Казанского Кремля и города на собственников здания составлены протоколы об административных правонарушениях. Материалы направлены в суд, - сообщили в комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

К слову, в адрес самих собственников также было направлено предписание об устранении выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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