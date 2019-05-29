2019-05-29T09:45:21+03:00
Общество

Ураза-байрам 2019 в Татарстане: расписание проведения гает-намазов в мечетях

Основные торжества пройдут в Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: из материалов пресс-службФото: из материалов пресс-служб
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4 июня все мусульмане отметят Ураза-байрам-2019. В связи с этим, во всех сельских и городских мечетях Татарстана будет прочтен гает-намаз. Проповеди для крупных городов назначены на 6.30, а праздничный гает-намаз на 7.00. В мечетях райцентров и сельских поселений – на 30 минут после восхода солнца или по решению прихожан.

Известно, что основные торжества пройдут в казанской Галиевской мечети. В них примет участие муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. Он начнет свою проповедь в 6.30, а после совершит намаз. Всех гостей угостят блинами.

- До начала праздничного намаза необходимо завершить выплату фитр-садаки. В этом году был установлен минимальный размер садаки фитр – 100 рублей, а для тех, кто выплачивает закят – 600 рублей, - напоминают в Духовном управлении мусульман Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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