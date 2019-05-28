2019-05-28T17:26:03+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах пьяный водитель совершил ДТП: пострадали три человека

Сам виновник аварии избежал поездки в больницу на «скорой»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ГИБДД Набережных ЧелновФото: ГИБДД Набережных Челнов
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Накануне вечером в Набережных Челнах пьяный 41-летний мужчина не мог себе отказать в опасном удовольствии сесть за руль своей иномарки Geely Atlas.

В итоге, когда он совершал разворот на улице Техническая в районе автозаправки, то столкнулся с отечественной легковушкой ВАЗ-21140, которая ехала навстречу.

Находившиеся в ней люди пострадали – водитель и два его пассажира. У них были зафиксированы травма головы, открытый перелом голени, рваная рана подбородка, закрытый перелом челюсти, ушиб руки. Двух из них с места ДТП госпитализировали, а одного отправили в травмпункт.

Сам же виновник аварии избежал поездки в больницу на «скорой». Медосвидетельствование показало наличие в его организме алкоголя. На мужчину составили протокол, а его машину отправили на спецстоянку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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